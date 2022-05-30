غدا النطق بالحكم في قضية سرقة مزرعة شقيق يوسف والي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، غدا جلسة النطق بالحكم على 10 متهمين بسرقة فيلا أمين حسن أمين 67 سنة مهندس معماري، شقيق الراحل الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق وإتلاف محتوياتها.



تعود وقائع القضية إلى 13 سبتمبر عام 2018 عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المهندس أمين حسن أمين والي 67 سنة مهندس معماري، ومقيم بالدقي بأنه تلقي اتصالا هاتفيا من موظف بالشركة المسؤولة عن الأرض، التي يمتلكها بشأن التعدي على الأرض الزراعية الخاصة به، وأنه انتقل للمكان وتبين له وجود المتهمين من الأول إلى الخامس، وتلفيات عبارة عن اقتلاع أشجار العنب والسنادات الخشبية الخاصة بها، وبحسب تحريات مركز شرطة يوسف الصديق، فإن وراء الواقعة المتهمين أحمد م ع 38 سنة ومحمد س ج 33 سنة وإسلام ج م 27 سنة ورومانى، م ج 30 سنة ومحمد م م 42 سنة ومحمد م ع 38 سنة سائق وعبد الخالق ر ع 46 سنة عامل ومحمد م م هارب ومصطفي م ع هارب وعلي ع ع هارب.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من الأول إلى الخامس، تواجدوا بأرض المبلغ بدون وجه حق، وقاموا بإتلاف وتكسير أشجار العنب، وخلعها من تلك الأرض والاستيلاء عليها، وأضافت التحريات بأن المتهمين الثامن والتاسع تواجدوا بمكان الواقعة لمؤازرة باقي المتهمين وان المتهم الثامن كان بحياته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، فضلا عن اشتراك المتهمان السادس والسابع شاركا في الواقعة وتم ضبط المتهمين ال7 وبحوزتهم سيارتين محملين بالأخشاب ومنشار.



وأثبتت معاينة جمعية قارون والي التابعة لمديرية الزراعة، أن مساحة الأرض أربعة أفدنة و5 قراريط و16 سهما مزرعة بأشجار العنب المثمرة منذ اكثر من 15 عاما وتلاحظ حدوث اقتلاع لبعض أشجار العنب من جذورها وتقطيع بعض الأشجار بالمنشار وتبين من الفحص ان السيارتين المضبوطتين محملين بأشجار العنب المقطوعة بالمنشار وانها كبيرة في العمر ومثمرة وانها نفس الأشجار الموجودة بالأرض محل الواقعة.