عشق السوايسة.. طماطم البحر نوع من المحار طعمها لذيذ.. تعرف عليها

فريق المحافظات

كلنا عارفين الطماطم، بس الطماطم عند السوايسة حاجة تانية خالص، طماطم البحر من أشهر المأكولات البحرية التي يعرفها السوايسه أباً عن جد، وتعتبر من أشهر الأطباق علي موائدهم نظراً لأنها "العشق" بالنسبة لهم.

تعتبر طماطم البحر من المحار المنتشر علي ساحل خليج السويس والبحر الأحمر حيث يقوم الغواصون بالحصول عليها من علي الشعاب المرجانية.. ويتم بيعها في الاسواق ومحال الاسماك بأسعار لاتتجاوز الـ20 جنيها للكيلو، أو الطبق بـ40 جنيها.

قال محمد نجم " تاجر أسماك " بمنطقة الغريب إن " طماطم البحر " من المأكولات البحرية المتميزه التي يقبل علي شرائها المواطنين لانها شبه اساسية علي موائد أسماك السوايسة، أن طماطم البحر غنيه بالفيتامينات واوميجا 3 التي تقوي الذاكرة وتحسن المزاج وتنشط الذاكره ومفيده للقلب وتقوي العظام .

وعن طريقة تسوية طماكم البحر قال محمد نجم أن هناك من يفضلها مشوية حيث يفتح المحار من تلقاء نفسه نتيجه درجه حرارة الشواية أو مسلوقة.. وهناك من يفضل شرائها جاهزة في اطباق ويضيف عليها الليمون والطحينة في المنزل قبل تناولها .

يذكر أن السويس تشتهر بالمأكولات والاسماك البحرية المميزة من أشهرها اللوجز والبقلويظ، وأسماك الشعور والناجل والدراك وسهلية القنال والشخرم السويسي والحارت والباغة المبرومة.