طلاب النيل بالأقصر يحصدون المراكز الأولى ببطولة أمم إفريقيا للروبوت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمراراً لسلسلة النجاحات والتفوق لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومدارسها المختلفة فى تصدر المسابقات التي شاركت فيها خلال العام الدراسي 2021/2022، حقق طلاب مدارس النيل بالأقصر نجاحا وتألقا كبيرا بحصد المراكز الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية للروبوت وتطبيقات المحمول، وصعدوا للمشاركة في التصفيات الختامية بدولة المغرب.



وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بخالص التقدير والشكر لكافة الطلاب والمعلمين بمدارس النيل على ذلك التفوق الكبير، والذي جاء تحت إشراف هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية، وإيمان عبد العال مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، متمنياً كل التوفيق للأفاضل مدير المدرسة والعاملين بها إلى ما هو أفضل.



وجاءت قائمة الطلاب الأبطال فى بطولة كأس الأمم الإفريقية للروبوت وتطبيقات المحمول، كل من:- (ياسين محمد يوسف (الصف الرابع) - يوسف احمد زين (الصف السادس) - مريم محمد يوسف (الصف الخامس) - رؤي محمود فؤاد (الصف الخامس) - مالك محمد بدوي (الصف الثاني) - مصطفى هيثم (الصف الأول ) - كاراس مينا شوقي( الصف الثاني) - لافينيا مايكل هنصر (الصف الثالث) - ياسين هيثم (الصف الثالث).



وفى نفس السياق تصدرت عدد من مدارس تعليم الأقصر المراكز الأولى على الجمهورية فى مسابقة الفنون المسرحية، حيث تقدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، بخالص التقدير والشكر والعرفان للمدارس المتصدرة الترتيب على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفنون المسرحية.



ويقول الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى مسابقة الفنون المسرحية حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية مدرسة الثانوية التجارية بإدارة البياضية، ومدارس الفنية بنات والفندقية المشتركة والعسكرية والثانوية بنات بإدارة الأقصر، فيما تصدرت المدارس الفائزة بالمركز الثالث لمرحلة التعليم الأساسي، مدرسة الدير الابتدائية بإسنا، ومدرسة السلام لغات الأقصر الإعدادية، ومدرسة سعد زغلول التجريبي بإدارة القرنة، موجهاً التقدير والشكر للموجه العام والموجه الأول وموجهي الإدارات ومديري المدارس، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية والمشرفين والطلاب مع التوفيق والسداد للجميع.





طلاب النيل بالأقصر يحصدون المراكز الأولى ببطولة أمم إفريقيا (1)



طلاب النيل بالأقصر يحصدون المراكز الأولى ببطولة أمم إفريقيا (2)



طلاب النيل بالأقصر يحصدون المراكز الأولى ببطولة أمم إفريقيا (3)



طلاب النيل بالأقصر يحصدون المراكز الأولى ببطولة أمم إفريقيا (4)











