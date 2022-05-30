ضبط 37 طن أرز تم تجميعه بغرض الاحتكار خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على التصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 37.5 طن أرز وأرز شعير تم تجميعها بغرض الاحتكار.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وضبط محل تاجر تمويني مغلق في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو عذر قهري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.