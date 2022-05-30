ضبط عاطل بحوزته رشاش و3 بنادق و563 طلقة متنوعة بقصد الاتجار فى طما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إدارة وسط الصعيد " فرع سوهاج من ضبط كمية من الأسلحة المتنوعة بحوزة عاطل يقيم بمركز طما، حيث تم ضبط رشاش و3 بنادق وطبنجة و946 طلقة وذلك بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إدارة وسط الصعيد " فرع سوهاج " يتضمن ضبط المدعو الحسيني ع ا م -سن 35 عاطل ويقيم دائرة المركز وبحوزته" رشاش جرينوف و"3" بنادق آلية وطبنجة و "2 " خزينة و" 33 " خزينة بندقية آلية و"496 " طلقة عيار 7.62 × 39 و" 76 " طلقة عيار 9 مم"، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.