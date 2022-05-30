صعود بورصات الخليج بجلسة الإثنين.. و"أبو ظبي" في الصدارة بنسبة 2.4%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.375% رابحًا 229.44 نقطة ليغلق عند مستوى 9888.18 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.72% رابحًا 218.16 نقطة ليغلق عند مستوى 12907.17 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.72% رابحًا 218.16 نقطة ليغلق عند مستوى 12907.17 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.81% رابحًا 406.58 نقطة ليغلق عند مستوى 22808.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.7 مليون سهم بقيمة 9.96 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.14%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.91%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.61%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 1.16%، 1.41%، على التوالي، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاعات الطاقة والسلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، 0.28%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.90%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 7.09%، وتراجع 91 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 6.55%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.18%، ثم سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 2.97%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 696.6 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% رابحًا 42.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7809.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% رابحًا 54.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8651.99 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% رابحًا 15.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6079.87 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% رابحًا 7.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6349.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 275.6 مليون سهم بقيمة 85.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.7 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والمنافع بنسبة 4.9%، 0.46%، على التوالي.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% رابحًا 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1907.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 888.5 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 18.73% مدفوعًا بصعود سهمي بنك السلام، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.16%، 0.56%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 32.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.36%.

بورصة أبو ظبي

وارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.375% رابحًا 229.44 نقطة ليغلق عند مستوى 9888.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.868 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 213.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.47%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.79%، وأخيرًا قطاع التقديري الاستهلاكي بنسبة 0.59%.

وارتفع 39 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" بنسبة 145.33%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.59%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت" بنسبة 5.5%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 3.34%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 338.9 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.46% رابحًا 48.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3345.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.8 مليون سهم محققة ما قيمته 363.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6388 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وقفزت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.82%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات بنسبة 1.79%، 1.73%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.16%.

وارتفع 24 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.97%، ثم سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 14.59%، وتراجعت 5 أسهم على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 3.81%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.9 مليون ورقة بقيمة 88.8 مليون درهم.