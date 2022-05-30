شرطة التموين تضبط 87 طن أقماح قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1445) قضية تموينية متنوعة، من بينها (3) قضايا حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (8 طن دقيق - فول سودانى - مكرونة) ، (394) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 18,522 طن "دقيق – مقرمشات – أسمدة – أعلاف" – 3000 متر تمديدات كهربائية – 44 عبوة سجائر – 15 طن أسمنت) ، وكذا (631) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم"تصرف ، تجميع" – 186 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 73 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 88 قضية توقف عن الإنتاج – 100 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (5,550 طن دقيق بلدى) وكذا (11) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 1,05 طن أسمدة زراعية – 192100 لتر سولار – 125 إسطوانات بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (76.572 طن - 44 عبوة سجائر – 192100 لتر سولار – 125 إسطوانة بوتاجاز – 3000 متر) كان أبرزها ضبط (30٫1 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، وتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة البحيرة .

وتمكنت الجهود من ضبط ( 15 طن أسمنت) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية وضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4٫3 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وضبط (2٫05 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح دواجن "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية .

ونجحت الجهود في ضبط (8,93 طن "جبن أبيض- جبن رومى- حليب مُجفف") بدون مستندات مجهول المصدر وزغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة ، وضبط (7 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (11) قضية بمضبوطات بلغت (87,320 طن أقماح محلية) – (10 مخازن) – (سيارة نقل) أبرزها ضبط (16٫03 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة – (55 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل عبوات مستخدماً القمح المحلى فى تصنيعها – (2٫500 ملح طعام) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها .. بحوزة (المدير المسئول عن مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (7٫2 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك شركة لتجارة الحاصلات الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط (5٫65 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (177) قضية بمضبوطات بلغت ( 2943 قطعة " 653 قطعة صوتية – 945 قطعة ضوئية – 1345 ملصق" ) .