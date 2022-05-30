شاهد احتشاد الجماهير لتشجيع الأهلى بنادى سوهاج الرياضى.. صور

سوهاج محمود مقبول

توافد المئات من المشجعين بمختلف انتماءاتهم على الشاشة العملاقة التى تم وضعها بنادى سوهاج الرياضى لمشاهده مباراة الأهلى بدورى الأبطال وسط دعاء الجماهير للأهلى بالفوز والعودة بكأس البطولة لمصر.

وضمت جموع المشجعين كافة الفئات العمرية من اطفال وكبار وشباب وسيدات للمشاهدة والتشجيع بحمل أعلام الاهلى والطبول والأبواق.

يذكر أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة: حراسة المرمى: محمد الشناوى وخط الدفاع: محمد هانى - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - على معلول وخط الوسط: أليو ديانج – حمدى فتحى – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وخط الهجوم: بيرسى تاو.

ويجلس على دكة البدلاء: رامى ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفى – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدى أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.



















