سيدة وعاطل وراء ترويج الاستروكس والشرطة تلقي القبض عليهما في السلام

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط سيدة وآخر، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (إحدى السيدات ، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس - كيس تبغ - أداة حادة "مقص") ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.