سيارة تريلا تطيح بملاكي على طريق الواحات وتنهي حياة 4 مواطنين.. فيديو

كتب أحمد عبد الهادي

حادث مروري جديد يتسبب في نزيف الأسفلت، حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وسيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص اصطدام تريلا بسيارة ملاكى ولقى 4 أشخاص مصرعهم ونقلوا إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.