سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

استعرض اللواء محمد بندارى، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ، ظهر اليوم، الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور بعض رؤساء المدن ومدير إدارة التخطيط العمرانى، وبعض مسئولى الإدارات الهندسية بمختلف مدن المحافظة.



ومن جانبه قال السكرتير العام أنه يتم تصوير جوى بصفة مستمرة لرصد التعدى على أملاك الدولة بكافة المدن، مشيراً أن هذا الموضوع يعتبر قضية أمن قومى، ولن يتم السماح باستمرار المخالفات التى تهدد حقوق الأجيال القادمة.



كما وجه رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لهذا الموضوع، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المنظومة، مشيرا أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة فى حالات التعدى.