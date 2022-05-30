رئيس هيئة الشراء الموحد: هدفنا تصدير الدواء وأنشأنا بنية تحتية تضاهى المدن العالمية.. صور

كتبت أمل علام

كشف الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم للشراكة بين مدينة الدواء المصرية ، وإحدى شركات الأدوية، كان تكليفنا بإنشاء مصنع لتغطية احتياجات الدواء فى مصر، وبعد ذلك فكرنا فى إنشاء مدينة لتغطية كل الاحتياجات، وبالفعل تم إنشاء بنية التحتية تضاهى أى مدينة عالمية بالعالم.

وأوضح، أن كل الشركات التى تزور هذه المدنية تنبهر بالإمكانيات الموجودة بهذه المدينة، ودورها سيفيد مصر وتستفيد منها فى التصدير، والذى يعتبر أمل مصر فى الفترة المقبلة فالحل الوحيد هو أن يكون هناك حل للعملة، وبدون تصدير لن تحل المشكلة وهى أكبر فرصة للتصدير.

وقال: نشكر الشركة السويسرية وأحيا السفيرة السويسرية على تعاون سويسرا فى المجالات الطبية، والمدينة الدوائية مفتوحة لكل الشركات وتشجع بقية الشركات العالمية، وتصنيع مشتقات البلازما فى مصر، وتوصلت مصر على إنشاء مصنع فى مصر مع إحدى الشركات الإسبانية، والمنتج الذى سيتم إنتاجه سيكون حائزًا على الاعتماد الأوروبى، وسهل تصديره للخارج، وهى رؤية ثاقبة من القيادة السياسية لتوطين صناعة الدواء فى مصر من المنتج المحلى ودعم هذه الصناعة التى تتجه نحو التصدير، ونشجع كل الشركات للتكملة فى هذا المجال.



مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(5)



مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(6)



مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(1)



مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(2)



مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(3)



مؤتمر-توقيع-شراكة-إستراتيجية-بين-مدينة-الدواء-المصرية،-وإحدى-شركات-الأدوية-العالمية-(4)