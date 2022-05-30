رئيس مدينة إسنا يناشد المواطنين لسرعة سداد باقي مبالغ التصالح بمخالفات البناء

الأقصر – أحمد مرعى

ناشد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بسرعة سداد باقي مبالغ التصالح بمخالفات البناء، واستلام نموذج 10 مؤقت فى ثانى يوم من السداد، وذلك بناء على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه في حالة التأخير سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع نشرات على المجالس القروية تشمل مايلي:- (على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح .. سرعة التوجه إلى المجلس القروى التابع له لسداد باقي مبلغ التصالح.. واستلام نموذج 10 مؤقت تاني يوم من السداد وذلك للأراضي أقل من 200 متر.. أو حتي ثلاثة أدوار و داخل الحيز العمراني بدون استكمال الاوراق.. وفي حالة التأخير سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طلب التصالح).

وفى نفس السياق وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا، على رؤساء القرى على ضرورة المتابعة المستمرة على المتغيرات المكانية وازالتها فى حينه، حيث قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة إزالات مكبرة بالمركز، نجحت فى تنفيذ إزالة فى المهد بمساحة 525 متر بقرية توماس 1 وآخرى بمساحة 175 متر بقرية الدير، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة في المهد بمساحة 525 متر بقرية بتوماس 1 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، كما تم تنفيذ إزالة في المهد على أرض زراعية بمساحة 175 متر بقرية الدير، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.