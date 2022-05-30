رئيس رابطة تجار السيارات: إنتاج السيارات فى الخارج انخفض لأكثر من 50%

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن العالم كله يمر بأزمة وتضخم، وخرجنا من كورونا، تقف أكرب مصنعين لإنتاج المايكروشيبس، ثم حرب روسيا وأوكرانيا، حيث روسيا تأتى بـ 60% من الغاز لمصانع الاتحاد الأوربى، وتأثرت كل المصانع، وتحرك الفيدرالى الأمريكى مرتين فى أقل من شهر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن إنتاج السيارات فى الخارج انخفض لأكثر من 50%، هل اتخذنا قرارات لتعويض الفاقد؟، ولكن فعلنا العكس، موضحا أن هناك قرار بمنع استيراد السيارات المستعملة الهايبرد والإيكوبوست.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات: "أنا ضد كلمة الأوفر برايس، هناك زيادة سعر منتج وسلعة، وعندما يقل الطلب عليها يقل سعرها".