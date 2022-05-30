اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلافات أسرية تدفع تاجر لقتل حماه فى أبو النمرس بالجيزة

الإثنين، 30 مايو 2022 09:38 م
خلافات أسرية تدفع تاجر لقتل حماه فى أبو النمرس بالجيزة حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر لاتهامه بقتل حماه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص داخل مسكنه، بإحدى قرى أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


قتل شخص

خلافات أسرية

ابو النمرس

امن الجيزة

قتل حماه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة