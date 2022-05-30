خلافات أسرية تدفع تاجر لقتل حماه فى أبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر لاتهامه بقتل حماه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص داخل مسكنه، بإحدى قرى أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.