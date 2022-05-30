خطة بريطانية لاستقطاب "الكفاءات".. تأشيرات خاصة وشروط استثنائية.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "بريس أسوسيشن" البريطانية إن خريجي أفضل 50 جامعة غير بريطانية في العالم أصبح بإمكانهم القدوم إلى بريطانيا من خلال خطة تأشيرة جديدة.

ويأمل الوزراء في أن تجتذب المبادرة "الأفراد ذوي الإمكانات العالية" ، الذي يتم إطلاقه يوم الإثنين ، "ألمع وأفضل" الأشخاص في بداية حياتهم المهنية للعمل في المملكة المتحدة.

وسيتم منح المتقدمين الناجحين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير تأشيرة عمل لمدة عامين ، بينما يمكن لحاملي الدكتوراه التقدم للحصول على تأشيرة لمدة ثلاث سنوات.

وتنص التوجيهات الحكومية على أنه يمكن للمستفيدين بعد ذلك "التبديل إلى تأشيرات عمل أخرى طويلة الأجل ، إذا كانوا بإمكانهم الوفاء بمتطلبات الأهلية".

وأوضحت الوكالة أن "المبادرة مفتوحة للخريجين من أفضل 50 جامعة غير بريطانية ، الحاصلين على درجة ، تعادل درجة البكالوريوس أو درجة الدراسات العليا في المملكة المتحدة ، حصلوا عليها قبل خمس سنوات قبل تاريخ التقديم.

وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية لن تعلق على الرقم ، إلا أن صحيفة "تليجراف" البريطانية ذكرت أن مخطط التأشيرة لن يكون محددًا ، مما يعني أن الرقم سيعتمد على الطلب.

وأوضحت الصحيفة أن الجامعات المؤهلة يجب أن تظهر في أفضل 50 تصنيفًا لاثنين على الأقل من التصنيفات التالية: تصنيفات الجامعات العالمية لمؤسسة Times Higher Education ، أو تصنيفات جامعة Quacquarelli Symonds العالمية ، أو التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية.

وتضم أحدث قائمة بالجامعات المؤهلة من عام 2021 ، والتي تم نشرها عبر الإنترنت من قبل حكومة المملكة المتحدة ، 20 مؤسسة أمريكية ، بالإضافة إلى جامعات من كندا واليابان وألمانيا وأستراليا وهونج كونج والصين وسنغافورة وفرنسا والسويد وسويسرا.

كما نصت الحكومة على أنه يجب على المرشحين اجتياز فحص أمني وجنائي ، وأن يكونوا قادرين على التحدث والقراءة والاستماع والكتابة باللغة الإنجليزية إلى المستوى المتوسط ​​B1 على الأقل.

ويُعرّف المجلس الثقافي البريطاني ، المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية في المملكة المتحدة ، المستوى المتوسط ​​B1 بأنه "أولئك الذين لديهم الطلاقة اللازمة للتواصل دون جهد مع المتحدثين الأصليين".

وستسمح التأشيرة للأفراد المؤهلين بالقدوم إلى المملكة المتحدة دون عرض عمل مسبق ، وسيُسمح للمُعالين بمرافقتهم.

وتبلغ تكلفة التأشيرة 715 جنيهًا إسترلينيًا وتخضع لرسوم الهجرة الصحية الإضافية ، أو رسوم التأشيرة الناجحة أو يدفع مقدمو طلبات الهجرة والتي تسمح باستخدام هيئة الخدمات الوطنية الصحية.