حياة كريمة فى القليوبية.. 770 مشروعا بتكلفة 7 مليار جنيه بشبين القناطر "صور"

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تقريبا، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المتفق عليه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة مدرسة نوى الحديثة الابتدائية المشتركة والتي تتكون من 4 طوابق وتضم 21 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى معمل وحاسب آلي، حيث تم الإنتهاء من أعمال التطوير بالكامل بنسبة 100% بتكلفة 1.4 مليون جنيه، كما تفقد أيضا مركز شباب وملعب قرية نوى، والذي يضم صالة جيم ومكتبة ومركز للحاسب الآلي وقاعة اجتماعات ويقام المبني على مساحة 700 متر وبلغت نسبة تنفيذه 95%.

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء مدرسة نوى الرسمية للغات والمكونة من 4 طوابق وتضم 22 فصلا دراسيا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 100% بتكلفة 7.2 مليون جنيه، حيث تفقد الفصول ووجه بالعمل على الصيانة الدورية للمدرسة والحرص على نظافتها وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لاستقبالهم خلال العام الدراسي المقبل، كما تفقد أيضا أعمال رفع كفاءة مدرسة نوى للتعليم الأساسي والتي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل وتسليمها بنسبة 100%.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال محطة الصرف الصحي بقرية نوى والمقامة على مساحة 2500 متر بتكلفة 54 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50 %، حيث وجه بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال شبكات الانحدار 10 آلاف متر ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع بالكامل إلى 97 %، وجاري تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين من قبل شركة المياه والصرف الصحي، مؤكدا على سرعة الانتهاء من المشروع بالكامل ليدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

واستكمل الهجان، الجولة بمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 100%، حيث يتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي وبلغت نسبة تنفيذه 100% بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه.

كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى والمقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها في هذا الشأن بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد ووصلت نسبة تنفيذه أيضا 100%، بتكلفة 5 مليون جنيه.

وتابع الهجان، الجولة أيضا بتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بنوى ويتكون المبنى من أرضي وطابقين على مساحة 2000 متر بتكلفة 40 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 10%، كما تفقد المحافظ أيضا وحدة الإسعاف بنوى والمنشأة على مساحة 500 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 50%.

واستكمل المحافظ، جولته بقرية القشيش حيث تفقد أعمال تأهيل وتطوير كوبري القشيش على مصرف كوم أشفين، إذ تم الانتهاء من تطوير الكوبري بالكامل وتوسعته بنسبة تنفيذ وصلت إلى 95%، كما تفقد المحافظ أيضا مركز شباب وملعب قرية القشيش، حيث تتم أعمال الإحلال والتجديد للمبنيين بالكامل وإنشاء ملعب خماسي ومركز شباب يضم كافة الأنشطة والألعاب الرياضية ويقع مبنى مركز الشباب والملعب على مساحة 2500 متر ووصلت نسبة تنفيذه إلى 85% بتكلفة 5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، أيضا المدارس الإعدادية المشتركة والابتدائية القديمة ومدرسة الشهيد محمد طه شرف بالقشيش، حيث تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لتلك المدارس بنسبة 100%، بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، حيث تفقد الفصول الدراسية ودورات المياه بعد تطويرها ووجه المحافظ بالعمل على نظافتها وصيانتها وتجديد الفرش والأثاث لتلك المدارس.

وفي قرية القشيش تفقد المحافظ، أيضا مجمع خدمات القرية والذي يقع على مساحة 1050 متر ووصلت نسبة تنفيذه إلى 70% ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحزانية ويقام على مساحة 400م2، ويتكون من دورين أرضي وأول.

كما تفقد المحافظ، أيضا مشروع محطة معالجة القشيش والتي تقع على مساحة 7.5 فدان وتعمل بطاقة 15000 متر مكعب كمرحلة أولي، وقد وصلت نسبة تنفيذها إلى 40 % وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 170 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في 30/8/2022 .

وتفقد المحافظ، خلال الجولة أيضا محطة صرف قرية الغديري والتي تقع على مساحة 300 متر ووصلت نسبة تنفيذها إلى 95 % وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 25 مليون جنيه، وخلال الجولة تفقد المحافظ أيضا عددا من المدارس بقرية الحزانية من بينها مدرسة فتحي يوسف عفيفي الابتدائية ومدرسة الحزانية الثانوية العامة ومدرسة العطارة الابتدائية القديمة، حيث تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لتلك المدارس وعمل الصيانة اللازمة لها وتجديد الفرش والأثاث ووصلت تكلفة أعمال التطوير إلى 5 مليون جنيه.

واختتم الهجان، الجولة بتفقد مشروعات قرية العطارة حيث تفقد محطة رفع الصرف الصحي بالعطارة والتي تقام على مساحة 400 متر وتم تنفيذ الأعمال بنسبة 90% بتكلفة 35 مليون جنيه، وجاري استكمال أعمال ربطها بشبكات الانحدار وخطوط الطرد حيث وجه المحافظ بالعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين لبدء تشغيل المشروع في أقرب وقت ممكن.

ووجه الهجان، خلال الجولة بضرورة تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة وسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مشدداً على ضرورة رصد معوقات التنفيذ إن وجدت ووضع حلول عاجلة لها وتلافيها، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، منوها إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.

واستطرد، أن المحافظة حققت معدلات إنجاز جيدة حتى الآن في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى بفضل التجاوب السريع والفوري لأجهزتها التنفيذية بشأن ما هو مطلوب من إجراءات بالمشروعات الجارية.

ورافق المحافظ في الجولة كل من خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (1)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (2)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (3)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (4)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (5)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (6)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (7)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (8)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (9)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (10)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (11)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (12)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (13)



محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة (14)