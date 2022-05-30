حاكم لوجانسك: القوات الروسية تهاجم المدينة بكل الأسلحة

أ.ش.أ

أكد حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي أن القوات الروسية دخلت، اليوم الاثنين ضواحي مدينة (سيفيرودونتسك) الأوكرانية. وقال جايداي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية" إن القوات الروسية تهاجم المدينة بكل الأسلحة والدعم الجوي بعد أن دخلوا المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح، مشيرا إلى أن مدينة ليسيتشانسك المجاورة ما تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكن الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينتين يتعرض للقصف، مشددا على أن القوات الروسية تنقل ذخائر ومعدات عسكرية بتجاه سيفيرودونتسك وبكميات كبيرة". من ناحيته، قال حاكم منطقة "دونيتسك" الواقعة شرق أوكرانيا" إن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، تسبب في احتجاز 115 من عمال المناجم تحت الأرض". وأضاف بافلو كيريلينك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم، " أن العمل يجري في الوقت الحالي لإنقاذ عمال المناجم العالقين، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن منطقتي "بخموت" و"كراماتورسك" وسط قتال عنيف، ويوجد نحو 112 عاملا داخل منجم "تسينترالنايا"، بينما يوجد ثلاثه آخرين في منجم "توريتسكايا".

من جهة أخرى، أعلنت إدارة مدينة ميليتوبول "التابعة لموسكو" بمنطقة زابوروجيا الأوكرانية، إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد المباني.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مصدر في إدارة مدينة ميليتوبول، اليوم الاثنين قوله" أُصيب 3 أشخاص نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي، بحسب المعطيات الأولية".

ولم يُبلغ المصدرعن تفاصيل الحادث، إلا أن "نوفوستي" أشارت إلى أن انفجار السيارة وقع أثناء توزيع المساعدات الإنسانية؛ ما أسفر عن إصابة متطوعين.

واتهمت إدارة منطقة زابوروجيا من سمتهم ب"المخربين الأوكرانيين" بالوقوف وراء الانفجار في ميليتوبول، مؤكدة ضرورة تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب في المدينة.

من جهتها، ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن سيارة من طراز "مرسيدس" تحمل لوحات أوكرانية انفجرت في وسط مدينة ميليتوبول.