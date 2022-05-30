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جنايات القاهرة تمد أجل الحكم على عهدى فضلى إلى جلسة 23 يوليو

الإثنين، 30 مايو 2022 01:45 م
جنايات القاهرة تمد أجل الحكم على عهدى فضلى إلى جلسة 23 يوليو محكمة - أرشيفية
كتب: كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع، وأجلت نظر القضية لجلسة 23 يوليو. 
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه، فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.

عهدى فضلى

الحكم على محمد عهدى فضلى

مؤسسة أخبار اليوم

الكسب غير المشروع


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