تفاصيل المسار التنفيذى للمخططات والأحوزة العمرانية.. الانتهاء من 226 مدينة

كتبت إيمان علي

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خطته بشأن المحليات والموقف التنفيذي للمخططات العمرانية ( تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات ) بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك العملية لها طرفان أساسيان، حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسؤولية كل منهما، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، وأن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، مشددا أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.

وتتمثل الخطة المقررة في :

-بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ـ قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن للحفاظ علي الأراضي الزراعية.

ـ الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة.

ـ الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 .

-الانتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجارى إعداد 38 آخرين من إجمالي 229 مدينة.

-الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 %.

ـ الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % .

ـ الانتهاء من 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % .

ـ الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107.