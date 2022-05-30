تفاصيل الحكم بإعدام 4 متهمين من بينهم نجل القتيل والمؤبد لزوجته وابنته.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، تفاصيل قبول شقيق المجني عليه الذي لقى حتفه على يد 4 من بينهم نجله، وبالاتفاق مع زوجته وابنته، عزاء شقيقه، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، بإعدام 4 متهمين في قضية قتل مزارع بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ومنهم نجله، بالإضافة إلى حبس زوجته ونجلة المجنى عليه لاشتراكهم فى الجريمة.



قال عبدالباسط عطوة سعود، شقيق المجني عليه، إن الجريمة كانت مع سبق الإصرار والترصد، وإن المتهمين بينهم زوجة المجني عليه ونجله وابنته قاموا بقتله داخل منزله وعلى فراشه، بحضور نجله والاتفاق مع زوجته وابنته.



وأضاف شقيق المجني عليه، أن الأم حرضت أولادها والمتهمين على قتل والدهم، حتى يستحوذون على أمواله التي تتعدى ال20 مليون جنيه، وأنه تم الحكم عليها بالسجن المؤبد، هي وابنتها، وتم الحكم على نجل المجني عليه بالإعدام لأنه متهم أصلي.



وقال عبدالباسط، الجريمة النكراء والغريبة على مجتمعنا إن يشارك ابنه في قتله والده وبمساعدة 3 أخرين، ويقومون بالدخول عليه أثناء نومه، ويقومون بتكتيفه ولاربطه وخنقه، وقتله بالسكين، وأن الأم أهلكت مستقبل أبنائها بسبب تحريضهم على قتل والدهم، مشيرا إلى أن الابن اعترف خلال التحقيقات بأن والدته هي من حرضتهم جميعا على قتل والدهم، وأنها هي السبب في ضياعه، وأنها هي التي دفعتهم لقتل والدهم.



وأضاف شقيق المجني عليه، الأم لم تكن موجودة وقت وقوع الجريمة، وإنما كانت تهدف بذلك للنجاة بنفسها، فقد حرضت أبناءها على قتل والدهم ولم تراع العشرة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2020، في دائرة شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، عندما ارتكب 6 متهمين واقعة قتل الشحات عطوة سعود عطوة، وهو مزارع، وكان من بين المتهمين زوجة المجني عليه ونجله وابنته.