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تعدى عليها فى المواصلات.. حبس شاب متهم بمضايقة أستاذة جامعية بالجيزة

الإثنين، 30 مايو 2022 11:39 ص
تعدى عليها فى المواصلات.. حبس شاب متهم بمضايقة أستاذة جامعية بالجيزة حبس متهم- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت نيابة الشيخ زايد، بحبس شاب متهم بمضايقة أستاذة جامعية، خلال استقلالها ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، والتعدى عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الركاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أستاذة جامعية، اتهمت فيه شابا بالاعتداء عليها خلال استقلالها سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكرت مقدمة البلاغ أنها فوجئت بالمتهم يعتدي عليها خلال ركوبها السيارة، وتم الاستماع لأقوال عدد من الركاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

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تحرش

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