اليوم السابع
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تشييع جثمان رئيس الاتحاد العربى للشركات إلى مثواه الأخير بمقابر بورسعيد.. لايف

الإثنين، 30 مايو 2022 02:21 م
تشييع جثمان رئيس الاتحاد العربى للشركات إلى مثواه الأخير بمقابر بورسعيد.. لايف صورة محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من تشييع جثمان الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاديين العربي والمصري للشركات إلى مثواه الأخير، وذلك بالبوابة رقم 2 من داخل مقابر بورسعيد.

شيع المئات من أهالي محافظة بورسعيد، جثمان الدكتور حسني غندر، يتصدرهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس حسن صقر، رئيس المجلس الأعلى للرياضة الأسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية والرياضيين ببورسعيد.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات وابن محافظة بورسعيد، والذي وافته المنية أمس، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وفرانه أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان 

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدكتور حسني غندر علم من أعلام الرياضة المصرية وصاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد، وأحد الرجال المخلصين الذين ساهموا في إثراء الحياة الرياضية والثقافية بمصر ومحافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة في شتى المجالات، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في مجال الرياضي

ودعا محافظ بورسعيد للدكتور حسني غندر أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا إلي أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة.

 

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جانب من العزاء_copy_320x240
 
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محافظ بورسعيد ونجل الدكتور حسني_copy_320x240
محافظ بورسعيد ونجل الدكتور حسني

 

 

 


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