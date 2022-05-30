تدشين رابط إلكتروني خاص ببورسعيد لتسجيل رغبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

أعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأثنين، عن تدشين رابط إلكترونى خاص بمحافظة بورسعيد لتسجيل رغبات أولياء الأمور للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنه قريبا.
وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يهتم دائما بمحاور التنمية المستدامة للدولة ومنها التحول الرقمى، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مقرات للتسجيل الإلكترونى لمعاونة أولياء الأمور أثناء عملية تسجيل الرغبات فى نطاق الإدارات التعليمية الخمسة كخدمة مجانية من تعليم بورسعيد.
جاء ذلك خلال الإجتماع مع موجهات ومشرفات ومسئولى تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد 2022 – 2023 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور أحمد والى وكيل المديرية، وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال، ووليد أبو زيد مسئول تنسيق رياض الأطفال.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن حصول تعليم بورسعيد على الترتيب الثالث فى المسابقة الوزارية المعلمة الفعالة لم يأتى من فراغ، مشيدا بدور توجيه عام رياض الأطفال فى إشراك الأطفال فى الأنشطة التربوية المختلفة متمنيا زيادة مثل هذه الفاعليات والتنوع فيها شكلا ومضمونا وربطها بعملية التعليم لتحقيق معادلة متعة التعلم.
وناقش الحضور القواعد والضوابط لتنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد، كما تم مراجعة أماكن مقرات اللجان الالكترونية لمعاونة أولياء الأمور فى تسجيل رغباتهم الكترونيا بالمجان إستعدادا للعام الدراسى الجديد.
الاجتماع بتعليم بورسعيد
قيادات التعليم
وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال الاجتماع
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