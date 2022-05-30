تدشين رابط إلكتروني خاص ببورسعيد لتسجيل رغبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

أعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية و التعليم ببورسعيد ، اليوم الأثنين، عن تدشين رابط إلكترونى خاص بمحافظة بورسعيد لتسجيل رغبات أولياء ‏الأمور للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنه قريبا.‏

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يهتم دائما بمحاور التنمية المستدامة للدولة ومنها التحول الرقمى، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه ‏تم تجهيز مقرات للتسجيل الإلكترونى لمعاونة أولياء الأمور أثناء عملية تسجيل الرغبات فى نطاق الإدارات التعليمية الخمسة كخدمة مجانية من ‏تعليم بورسعيد.‏

جاء ذلك خلال الإجتماع مع موجهات ومشرفات ومسئولى تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد 2022 – 2023 بقاعة المؤتمرات الرئيسية ‏بديوان المديرية، بحضور أحمد والى وكيل المديرية، وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، وعزيزة إمام موجه عام ‏رياض الأطفال، ووليد أبو زيد مسئول تنسيق رياض الأطفال.‏

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حصول تعليم بورسعيد على الترتيب الثالث فى المسابقة الوزارية المعلمة الفعالة لم يأتى من فراغ، مشيدا بدور توجيه عام ‏رياض الأطفال فى إشراك الأطفال فى الأنشطة التربوية المختلفة متمنيا زيادة مثل هذه الفاعليات والتنوع فيها شكلا ومضمونا وربطها بعملية التعليم ‏لتحقيق معادلة متعة التعلم.‏

وناقش الحضور القواعد والضوابط لتنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد، كما تم مراجعة أماكن مقرات اللجان ‏الالكترونية لمعاونة أولياء الأمور فى تسجيل رغباتهم الكترونيا بالمجان إستعدادا للعام الدراسى الجديد.‏