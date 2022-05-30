"تخلص منها عشان يسرق 70 جنيها".. الإعدام شنقا المتهم بقتل مسنة فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإعدام متهم بقتل مسنة بعد سرقة مبلغ 70 جنيها، واغتصابها فى منطقة المعادى.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مقترنة بجناية أخرى هى اغتصاب المجنى عليها مستغلا قلة حيلتها لكونها فى بداية العقد التاسع من عمرها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل إلى منزل المجنى عليها بدعوى شراء «علف» وعقب دخوله مسكنها استغل قلة حيلتها وانقض عليها بيديه وخنقها وسرق منها كيسا صغيرا كانت علقته فى صدرها به مبلغ 70 جنيها.