تجديد حبس متهم بسرقة 70 هاتفا محمولا فى السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بسرقة محل هواتف محمولة بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه لاحظ وجود شقة خالية من السكان مجاورة لاحد موبيلات، فجاء فى تفكيره فكرة فيلم " لصوص لكن ظرفاء"، لتنفيذ مخططه وسرقة 70 هاتفا محمولا، وفر هارباً.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مجموعة من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع) من داخل المحل ملكه، بالانتقال والفحص تبين أن المحل مكون من طابقين "أرضى وعلوى" ووجود فتحة فى حائط المحل بالطابق العلوى وهو حائط مشترك مع شقة خالية تحت الإنشاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (46 هاتف محمول جديد مختلف الأنواع – 25 هاتف محمول مستعمل – أجنة حديدية – جاكوش – سلاح نارى "فرد محلى" – عدد من الطلقات النارية ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل البلاغ تلاحظ له وجود شقة تحت الإنشاء ملاصقة للمحل ومشتركة بذات الحائط وخلوها من السكان، فقام برصد المحل ومواعيد الفتح والغلق وتمكن من دخول الشقة وتكسير جزء من الحائط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته والاستيلاء على المسروقات على النحو المشار إليه، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف، وأقر بأنها كافة المسروقات المستولى عليها من المحل ملكه واتهمه بالسرقة.