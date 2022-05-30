اليوم السابع
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بايدن يقترح هدم مدرسة تكساس بعد مقتل 19 تلميذ داخلها

الإثنين، 30 مايو 2022 11:12 م
بايدن يقترح هدم مدرسة تكساس بعد مقتل 19 تلميذ داخلها أهالي ضحايا مدرسة تكساس
كتبت: نهال أبو السعود

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أخبر الرئيس الأميركى جو بايدن النائب رولان جوتيريز أثناء زيارته لأوفالدى فى ولاية تكساس، أن الحكومة ‏الفيدرالية قد توفر موارد لهدم مدرسة روب الابتدائية، حيث قتل فيها 19 طفل ومعلمان فى وقت سابق ‏من هذا الأسبوع.‏

 

وقال بايدن للنائب رولان جوتيريز الذى يمثل يوفالدي: "لن أذهب بعيدًا سأوفر لكم الموارد سوف نتطلع ‏إلى هدم تلك المدرسة، وبناء مدرسة جديدة".‏

 

وقال النائب "لا أستطيع أن أخبرك كم عدد الأطفال الصغار الذين تحدثت معهم والذين لا يريدون ‏الذهاب إلى ذلك المبنى. إنهم مصدومون، لقد دمروا".‏

 

وفقا لصحيفة ذا هيل، سابقا تم هدم مواقع أخرى حدثت فيها إطلاق نار جماعى فى السنوات الأخيرة، ‏تم هدم مدرسة ساندى هوك الابتدائية، حيث أطلق مسلح النار وقتل 26 شخصًا فى عام 2012 ‏واستبدالها بمدرسة جديدة بقيمة 50 مليون دولار فى نفس المدينة فى نيوتاون، كونيتيكت.‏

 

وكان المسؤولون فى كولورادو يفكرون فى هدم مدرسة كولومباين الثانوية فى عام 2019 بسبب "الحالة ‏النفسية "المحيطة بالمبنى حيث قتل فيه 13 شخصًا فى عام 1999، لكنهم قرروا فى النهاية عدم هدمه.‏

 

كما أخبر بايدن المشرع جوتيريز أنه ملتزم بتوفير موارد للاهتمام بالصحة العقلية للمجتمع فى أعقاب ‏إطلاق النار هذا الأسبوع.‏

 

وقال المشرع جوتيريز : "هذا مجتمع سيحتاج إلى علاج. هناك طبيب نفسى واحد فى أوفالدي، وعدد ‏قليل جدًا من المعالجين النفسيين.. سنقوم بتغيير ذلك، إنه أمر لا بد منه".‏

 

وزار الرئيس جو بايدن نصب تذكارى خارج مدرسة روب الابتدائية قبل حضور قداس فى كنيسة محلية ‏ثم التقى بأسر الضحايا ورجال الشرطة.‏


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