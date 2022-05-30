اليوم السابع
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انطلاق الدورة التدريبية لـ 69 من الميسرات ضمن "تنمية الأسرة المصرية" بأسوان.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 03:09 م
انطلاق الدورة التدريبية لـ 69 من الميسرات ضمن "تنمية الأسرة المصرية" بأسوان.. صور دورة تدريبية للميسرات بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبة لعدد 69 من الميسرات والمشرفات الميدانيات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة أسوان والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الإرتقاء بالظروف الإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، بأن الدورة التدريبية تهدف إلى بيان وتوضيح دور مكتب شكاوى المرأة ، وآلية إستقبال الشكاوى والمشكلات ، بالإضافة إلى تنمية وثقل مهارات وخبرات المسيرات بأهم القوانين المستحدثة لمواجهة العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى  ، إلى إستمرار تنظيم دورات التثقيف والشمول المالى بعدد 8 قرى بمركزى إدفو وكوم أمبو إستهدفت 400 سيدة وفتاة وذلك من أجل رفع وعيهن وتعريفهن بعدد من الموضوعات والأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكينهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في إيجاد مصدر رزق وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن بالشكل المطلوب .

المشاركات فى الدورة
المشاركات فى الدورة

 

جانب من الدورات
جانب من الدورات

 

دورة تدريبية للميسرات بأسوان
دورة تدريبية للميسرات بأسوان

 

مشاركة الميسرات فى الدورات التدريبية
مشاركة الميسرات فى الدورات التدريبية

 


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