وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الأمر يعكس نقصا عالميا في أشباه الموصلات وتعطل الإمدادات بسبب الإغلاق والقيود التي تم فرضها جراء جائحة كورونا في شنجهاي، مشيرة إلى أن من بين الشركات الثمانية سجلت ست شركات لصناعة السيارات بما في ذلك شركة "تويوتا موتور" و"هوندا موتور" انخفاضًا ملحوظًا.

وشهدت تويوتا انخفاضا بنسبة 9.1% إلى 692 ألفا و 259 سيارة وهو أول انخفاض في 3 أشهر وأقل من توقعاتها عند حوالي 750 ألف سيارة ما دفع تويوتا وشركات صناعة السيارات الأخرى إلى الحد من الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والتي تستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات مثل السيارات ومكيفات الهواء والهواتف الذكية حيث زاد الطلب على خلفية تسارع الرقمنة.

وانخفض إنتاج هوندا العالمي بنسبة 54.2% بسبب تباطؤ إنتاجها في الصين كما شهدت شركتا مازدا ونيسان انخفاضا بنسبة 49.9% و 26.5% على التوالي.

في المقابل ، ارتفع إنتاج شركة سوبارو كورب في جميع أنحاء العالم بنسبة 63.3% الشهر الماضي لأول زيادة في 3 أشهر، كذلك ارتفع دايهاتسو بنسبة 4.1% مدعومة بزيادة الإنتاج في إندونيسيا وماليزيا.