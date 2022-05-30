اليوم السابع
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النيابة تحقق فى وفاة طفل صدمته سيدة عربية بسيارتها فى التجمع الأول

الإثنين، 30 مايو 2022 07:11 م
النيابة تحقق فى وفاة طفل صدمته سيدة عربية بسيارتها فى التجمع الأول اسعاف - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقا في واقعة مقتل طفل، في حادث سير بالقاهرة الجديدة.
 
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه طفل كان يقود دراجة بخارية، واصطدم بسيارة تقودها سيدة من جنسية عربية، وعلى الفور تم التحفظ على قائدة السيارة وحبسها على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات الخاصة بالواقعة.
 
وكانت البداية بتلقي قسم التجمع الأول بلاغاً بوقع حادث مروري ووفاة طفل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن سيدة من جنسية عربية صدمت طفل كان يقود دراجته البخارية، وتوفي على الفور متأثرًا بإصابته، تم نقم الطفل إلى المستشفى وضبط قائدة السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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