المنقبون عن الآثار يعترفون: حفرنا سردابا ولم نجد شيئا والشرطة قبضت علينا

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

البحث عن الثراء السريع دفع مواطنين للتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم، بعدما أقنعهم دجال بوجود كنوز أثرية، وقال المتهمون في اعترافاتهم: "حفرنا سردابا لمسافة طويلة، ولم نجد شيئا في النهاية وتم القبض علينا".

ونجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ( 8 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل البلاغ وبحوزتهم (معدات وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمعاينة العقار المشار إليه تبين وجود حفرة عميقة بالطابق الأرضى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.