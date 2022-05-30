"المنفي" يبحث مع سفيرة بريطانيا مستجدات الأوضاع السياسية فى ليبيا

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، اليوم الإثنين، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا "كارولاين هرندل"، وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسى الليبى أن المقابلة التى عقدت بديوان المجلس الرئاسى بالعاصمة طرابلس، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى، خلال المقابلة على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابى سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

ووفقا للمكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى الليبى، أشادت السفيرة البريطانية بدور رئيس المجلس فى المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المسؤولين فى ليبيا لاستئناف المسار الانتخابى الذى توقف فى ديسمبر الماضى، مؤكداً أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أى وقت مضى.

وقال جوتيريش - فى تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، الجمعة، "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابى بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع فى 24 ديسمبر 2021 فى انتخابات رئاسية وبرلمانية لم تجرَ".

وأوضح أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، يظل ذا أهمية حاسمة فى «تعزيز بيئة تفضـى إلى المضى قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون» ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا جوتيريش، مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة إلى التحلى بروح التعاون، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن «الاستقطاب السياسي» الذى لن يؤدى إلا إلى تأخير الانتخابات والزيادة فى عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبى.