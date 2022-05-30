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المجر: لا يوجد حل وسط بشأن حظر النفط الروسي لأننا لم نحصل على بدائل

الإثنين، 30 مايو 2022 06:43 م
المجر: لا يوجد حل وسط بشأن حظر النفط الروسي لأننا لم نحصل على بدائل اوربان
كتب أحمد عرفة

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قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر: لا وجود لحل وسط بشأن حظر النفط الروسي، لأننا لم نحصل على بدائل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء المجر، أنه لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة بعد، بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي، مطالبا بضمانات حول إمدادات بلاده.

وأوضح رئيس الوزراء المجر، أنه لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي، وذلك عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي، حيث تناقش الدول السبع والعشرون، نصا تمت صياغته صباح الاثنين ويهدف إلى السماح بتبني الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو المعلقة حتى الآن بسبب معارضة بودابست.

 


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