المؤبد لبائع عطارة قتل عامل لخلافات بينهما بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة بائع عطارة بالسجن المؤبد، لقيامه بقتل عامل بمحل زجاج لخلافات سابقة بينهما.

تعود أحداث القضية رقم 10264 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة فاقوس، ليوم 2 نوفمبر، ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد بورود إشارة مستشفي فاقوس المركزى بوصول" إبراهيم م م " عامل بمحل زجاج مقيم فاقوس جثة هامدة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث فاقوس، قيام " بدر ج ف " 19 عاما بائع عطارة مقيم بندر فاقوس، بارتكاب الواقعة عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وما أن ظفر بالمكان المتواجد به المجنى عليه حتى صدمته بالدراجة النارية خاصته" توك توك" محدثا إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.