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الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس الوفد العسكرى الجزائرى خلال زيارته لمصر

الإثنين، 30 مايو 2022 12:17 م
الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس الوفد العسكرى الجزائرى خلال زيارته لمصر الفريق أسامة عسكر يستقبل وفد عسكرى جزائري
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء حسنات بلقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكرى الجزائرى، الذى يزور مصر حالياً ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكرى المصرية الجزائرية.

تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون العسكرى فى العديد من المجالات بين كلا الجانبين.

وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. 

من جانبه أشاد اللواء حسنات بلقاسم بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والجزائرية والملحق العسكرى الجزائرى بالقاهرة.


اسامه عسكر

الجيش المصرى

القوات المسلحه

رئيس الاركان


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