العدل الأمريكية تحقق فى طريقة تعامل شرطة تكساس مع إطلاق النار بمدرسة أوفالدى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وزرة العدل الأمريكية أنها ستجرى تحقيقا، فى طريقة استجابة قوات إنفاذ القانون لحادث إطلاق النار فى مدرس روب الابتدائية ببلدة أوفالدى بولاية تكساس الأسبوع الماضى، والذى أدى إلى مقتل 19 طفلا ومعلمتين.

وقال متحدث باسم وزارة العدل فى بيان، إنه بناء على طلب رئيس بلدية أوفالدى دون ماكلوفلين، فإن الوزارة ستجرى تحقيقا فى طريقة تعامل قوات إنفاذ القانون مع حادث إطلاق النار الجماعى فى أوفالدى فى تكساس فى 24 مايو.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن هذا التحقيق يعد تطورا كبيرا فى ظل التدقيق الذى يتعرض له مسئولو تكساس وقوات إنفاذ القانون بها إزاء الطريقة التي تعامل بها الضباط مع إطلاق النار.

وبعد وقوع المذبحة، التي تعد ثانى أسوا حادث إطلاق نار بمدارس فى تاريخ أمريكا بعد حادث ساندى هوك عا 2012، تضاربت الروايات الرسمية للكيفية التي وقعت بها. وزاد تأخر مواجهة الشرطة للمسلح من غضب الآباء، وقال البعض إن الاستجابة الأسرع كان من الممكن ان تنقذ حياة الأطفال.

وكان حاكم تكساس جريج أبوت قد قال يوم الجمعة إنه يطالب بشهادة كاملة لما حدث خلال إطلاق النار، وقال إنه تعرض لتضليل فى البداية بشأن المعلومات المحددة التي تلقاها من مسئولي إنفاذ القانون الذين يقودون التحقيق فى الهجوم.

وقال أبوت إنه يتوقع أن قادة إنفاذ القانون الذين يقودون تلك التحقيق يصلون إلى كل حقيقة بقين مطلق.

ويهدف تحقيق وزارة العدل الامريكية إلى تقديم شاهدة مستقلة عن الكيفية التي تحركت بها قوات إنفاذ القانون فى هذا اليوم ورصد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لمساعدة استجابة الطوارئ على الاستعداد للتعامل مع الأحداث المشابهة.