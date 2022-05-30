الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الثدى.. اعراف التفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان الثدى، مؤكدة أن الأسباب تنحصر في زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحوليات وعدم الحرص علي الرضاعة الطبيعية .

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إنه يمكن الاطمئنان علي الصحة من خلال الكشف في عيادات صحة المرأة الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات الإصابة ب سرطان الثدى ، مؤكدة أن سرطان الثدى يظهر علي شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة فى الثدى وهو ما يتطلب إجراء الفحص الذاتى شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً

يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع مبادرة 100 مليون صحة.