الصحة: تطعيم 1.1 مليون مواطن ضد كورونا بالمرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من الحملة، انطلقت يوم السبت 21 مايو، في محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن محافظة الجيزة كانت الأعلى في معدلات التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها إلى 270 ألف مواطن، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 260 ألفا 861 مواطنا.

وأضاف «قنديل» أن الحملة شارك بها 13 ألفا و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرف مركزي من الطب الوقائي، بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيي نظم ومعلومات.

ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت في 7 محافظات بدء من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.