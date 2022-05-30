اليوم السابع
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الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره البولندى مبادرة مصرية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 30 مايو 2022 02:22 م
الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره البولندى مبادرة مصرية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهود المصرية المبذولة، للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال المبادرة المصرية، لتشكيل مجموعة اتصال وزارية فى إطار الجامعة العربية والتى قامت فى شهر أبريل الماضى، بزيارة إلى كل من "موسكو" و"وارسو"، للالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية. 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البولندي: "المبادرة تهدف إلى حث جميع الأطراف على التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتفاوض، وصولًا إلى تسوية، تجنب الجميع ويلات الحرب، وآثارها الاقتصادية الوخيمة.

 


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