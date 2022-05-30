الرئيس السيسي لنظيره البولندى: "أتطلع إلى زيارة بلدكم فى أقرب وقت"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتطلع إلى بولندا فى أقرب وقت ممكن فى ضوء الدعوة التى تلقاها الرئيس السيسى من نظيره البولندي.

وقال الرئيس السيسى، فى نهاية كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البولندى فى قصر الاتحادية: "أجدد ترحيبى بكم، وأعرب عن تقديرى لشخصكم الكريم، فى زيارتكم الأولى إلى مصر، وأيضًا تطلعى إلى تلبية دعوتكم إلى زيارة دولة بولندا فى أقرب وقت، والتى تؤرخ لبداية حقبة جديدة، من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا من أجل مزيد من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، لصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل صباح اليوم وذلك فى قصر الاتحادية.

ووصل الرئيس البولندى برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.