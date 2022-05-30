وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، "إن الهجمات على البنية التحتية المدنية والمؤسسات التعليمية يعتبر أمرا شائنا، وهذا ما يقاتل جنودنا لمنع حدوثه".

وأضاف بيسكوف: "أن النازيين الجدد هم من يفعلون ذلك، ونحن نعمل على منع هذا الأمر، وهذا بالضبط هدفنا الرئيسي من عمليتنا العسكرية الخاصة".

كانت جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد أعلنت صباح اليوم عن مقتل 6 أشخاص وجرح 14 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لوسط مدينة دونيتسك واستهداف 3 مؤسسات تعليمية بأسلحة أمريكية ثقيلة.

