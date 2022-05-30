اليوم السابع
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الداخلية تضبط 25 كليو حشيش بحوزة 3 ديلر بالإسكندرية

الإثنين، 30 مايو 2022 11:27 ص
الداخلية تضبط 25 كليو حشيش بحوزة 3 ديلر بالإسكندرية ضبط مواد مخدرة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة  قطاع الأمن العام من ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) أثناء إستقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة قيادة أحدهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهم ( 24,500 كيلو جرام حشيش – مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 
 

مخدرات

تهريب المخدرات

الاتجار في المخدرات


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