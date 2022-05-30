اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الموسكي

الإثنين، 30 مايو 2022 11:29 ص
الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الموسكي سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة قيام (صاحب محل للتوريدات الكهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة - مقيم بذات الدائرة – له معلومات جنائية).. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 


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