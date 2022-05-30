اليوم السابع
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الحكومة والمعارضة الألمانية تتفقان على إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو لتحديث الجيش

الإثنين، 30 مايو 2022 09:01 ص
الحكومة والمعارضة الألمانية تتفقان على إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو لتحديث الجيش الجيش الألمانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة يقضي بالسماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.

وحسب موقع روسيا اليوم، فأن الحكومة الألمانية توافقت مع المعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وجرى إنجاز الاتفاق، الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل.

وعن تمويل هذا الصندوق الاستثنائي، فأنه سيتم من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي، كما أنه لهذا السبب، احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة، إذ أنه سيجري دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة، حيث يعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.


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المانيا

الجيش الألماني

حلف شمال الأطلسي

برلين


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