الحكومة البلغارية تعلن إنهاء برنامجها لنقل اللاجئين الأوكرانيين

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحكومة البلغارية عن إنهاء برنامجها لنقل اللاجئين الأوكرانيين من المناطق الساحلية إلى عمق البلاد، لافتة إلى فشله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلغارية كالينا قسطنطينوفا، إن بلغاريا لم تعد قادرة على استقبال اللاجئين الأوكرانيين في الفنادق على ساحل البحر، وأن اللاجئين الذين لن يكون لهم مكان بعد 31 مايو، سيتم إسكانهم في مراكز استقبال مؤقتة.

وأقرت نائبة رئيس الوزراء البلغارية بفشل البرنامج لنقل اللاجئين إلى عمق البلاد، حيث عادت الحافلات التي تم إرسالها لنقل اللاجئين، وهي فارغة، موضحة أن الحكومة تنهي برنامج إسكان اللاجئين في عمق البلاد، متابعة: لقد قمنا بما في وسعنا لكي لا نضطر لإقامة مخيمات.