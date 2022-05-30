الجالية الهولندية بمصر تختار "الأقصر" للاحتفال باليوم الوطنى لبلادهم.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قررت الجالية الهولندية في المدن السياحية بصعيد مصر، اختيار مدينة الأقصر الغنية بآثار ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات الفراعنة، مكانا للاحتفال بعيد ميلاد الملك (اليوم الوطني الهولندي) وذلك بحضور السفير الهولندي لدى مصر، هان ماوريتس شخابفلد.

ووفقا لأجندة الإحتفال الذي يقام مساء اليوم الاثنين، بفندق وادي النيل، على الضفة الغربية من نهر النيل الخالد، فإن السفير الهولندي سيلتقي بالمواطنين الهولنديين المقيمين في مدينة الأقصر، ويزور مستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وبعض المشروعات التي تشارك فيها السفارة الهولندية داخل محافظة الأقصر.

ويبحث السفير الهولندي لدى القاهرة، والمسئولين في محافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، وممثلين لقطاع المجتمع المدني، عددا من فرص التعاون المشترك بين هولندا ومصر.

وكانت احتفالات الجالية الهولندية في صعيد مصر، بعيد الملك (اليوم الوطني الهولندي)، قد غابت عن مدينة الأقصر على مدار العامين الماضيين جراء جائحة كورونا، ثم عادت لتقام بمدينة الأقصر مجددا اليوم الاثنين.

يُذكر أن السفارة الهولندية لدي مصر، قد أطلقت احتفالاتها باليوم الوطني الهولندي، قبل أيام من العاصمة القاهرة، بحضور عدد من كبار المسئولين المصريين، وأعرب السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر عن امتنانه لتمكنه أخيرًا من الاحتفال بعيد الملك في مصر بعد انحسار جائحة كورونا.

وأشار السفير شخابفلد إلى أنه على مدار العامين الماضيين، عمل بشكل وثيق مع مصر في ملفات مختلفة شملت مجالات إدارة المياه والري والزراعة وأعمال الدلتا منذ القرن العشرين والحادي والعشرين.



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