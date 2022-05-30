التقرير الطبى للشاب يوسف: "توفى نتيجة اسفكسيا الغرق ولا وجود لشبهة جنائية"

كتب أحمد الجعفرى - أسماء شلبى

تسلمت النيابة العامة بشمال الجيزة، التقرير الطبى الخاص بشاب تعرض للغرق بالنيل في الوراق، وتبين من خلال التقرير الطبى، أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، أو وجود آثار تشير إلى عنف جنائى.

وشيع أفراد أسرة الشاب جنازته، وذكرت والدته أن يوسف هو ابنها الوحيد، خرج للتنزه بصحبة أصدقائه، إلا أنه تعرض للغرق بمنطقة بين البحرين في الوراق، لعدم إجادته السباحة.

وذكرت أن عمليات البحث استمرت 6 أيام، حتى تم إبلاغها بالعثور على جثته طافية بنهر النيل في المنوفية، وتم انتشالها ونقله إلى المستشفى العام، حيث تعرفت على جثته، وقررت النيابة التصريح بدفنها، لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا، يفيد غرق شاب يدعى "يوسف" بنهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى "يوسف"، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وخلال محاولة عامل إنقاذه، تعرض للغرق أيضا.

تم انتشال جثة العامل بعد ساعات من تعرضه للغرق، واستمرت عمليات البحث عن الشاب "يوسف"، لمدة 6 أيام، حتى تم العثور عليها طافية بنهر النيل في المنوفية، وتم انتشالها.

فور إبلاغ أسرة الشاب، توجهت والدته إلى المستشفى، وتعرفت على الجثة، وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودفن الجثة، وباشرت النيابة التحقيق.