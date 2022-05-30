التحفظ على هواتف محمول بقيمة 138 ألف جنيه قبل تهريبها من مطار برج العرب

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 46 هاتفا محمولا، قبل تهريبها عبر مطار برج العرب وعدم سداد المستحقات الجمركية له، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة التهريب.

تلقي مدير أمن مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث المطار، يفيد بورود بلاغ أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي طيران ويز اير القادمة من ابو ظبي اشتبه سعيد محمود و رجب بحيري، رؤساء الوردية في الركاب الثلاث راكب وزوجته وشقيقتها ا.ف.س وا.ا.ح وا.ا.ح مصريين الجنسية وبالعرض علي سامح شرباش مدير الجمرك.

تم تشكيل لجنة من كل من علي محمد قنبر ومحمود غنيم ومي النشار مامير حركة وكذلك مذكرة الاشتباه المقدمة من محمود الوحش واحمد كامل ماموري الكشف بالأشعة تحت إشراف اسلام قباري مدير الإدارة ورجب بحيري رئيس الوردية وبحضور محمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب والقائم بتحرير المحضر تحت إشراف طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وبحضور ساري عبد الحليم امن جمركي تحت إشراف طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي.

وبتفتيش أمتعة الركاب تبين وجود عدد 46 موبايل حول جسد الزوجة وشقيقتها والباقي مخبأة داخل حقائبهم وبلغت القيمة الإجمالية مبلغ وقدره 138000 جنيه، قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2022 بجمرك مطار برج العرب الدولي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتوجيهات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.