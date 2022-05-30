الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد يناقش أمور الخدمة مع مجمع الكهنة

ورحب قداسة البابا بالرئيس والسيدة قرينته والوفد المرافق لهما وأشار قداسته في كلمته إلى أن مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارات الغنية من أول الحضارة الفرعونية والقبطية واليونانية والرومانية والإسلامية والعربية والإفريقية، مصر التي تباركت بزيارة العائلة المقدسة والتى ذكرها الكتاب المقدس مئات المرات وقال عنها "مُبَارَكٌ شَعبِي مِصْرُ" وخلال 3 سنوات باركت العائلة المقدسة مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لنحتفظ نحن شعبها بهذه البركة حتى الآن فى مواضع كثيرة على أرضنا الغالية، ودعا قداسته السيد الرئيس لزيارة الاديرة القبطية.

وأشار قداسته فى كلمته إلى أن بولندا هي إحدى قادة العالم في الاهتمام بالقضايا الإنسانية، مثل رفض الإجهاض، والحفاظ على البيئة والدفاع عنها، وأن الكنيسه القبطية تصلي طقس تقديس مياة الانهار دائمًا.