اليوم السابع
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الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد يناقش أمور الخدمة مع مجمع الكهنة

الإثنين، 30 مايو 2022 08:09 م
الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد يناقش أمور الخدمة مع مجمع الكهنة جانب من لقاء الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد
كتب: محمد الأحمدى

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التقى الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، صباح اليوم، بمجمع كهنة كنائس القطاع بمقر نيافته فى كنيسة السيدة العذراء بمهمشة.

 

وألقى محاضرة اللقاء الأب القس ماركوس مرجان، وناقش الأنبا مارتيروس بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

 

وتضمن اللقاء تهنئة الآباء الكهنة لنيافته بمناسبة مرور 21 سنة على سيامته أسقفًا عامًا، ووزع نيافة الأنبا مارتيروس الهدايا التذكارية على الآباء الكهنة.

 

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
 
وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، ظهر اليوم الإثنين، الرئيس البولندي أندريه دودا وقرينته أغاتا كورنهاوزر دودا في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

ورحب قداسة البابا بالرئيس والسيدة قرينته والوفد المرافق لهما وأشار قداسته في كلمته إلى أن مصر  صاحبة التاريخ الطويل والحضارات الغنية من أول الحضارة الفرعونية والقبطية واليونانية والرومانية والإسلامية والعربية والإفريقية، مصر التي تباركت بزيارة العائلة المقدسة والتى ذكرها  الكتاب المقدس مئات المرات  وقال عنها "مُبَارَكٌ شَعبِي مِصْرُ" وخلال 3 سنوات باركت العائلة المقدسة مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لنحتفظ نحن شعبها بهذه البركة حتى الآن فى مواضع كثيرة على أرضنا الغالية، ودعا قداسته السيد الرئيس لزيارة الاديرة القبطية.

 

وأشار قداسته فى كلمته إلى أن بولندا هي إحدى قادة العالم في الاهتمام بالقضايا الإنسانية، مثل رفض الإجهاض، والحفاظ على البيئة والدفاع عنها، وأن الكنيسه القبطية تصلي طقس تقديس مياة الانهار دائمًا.

 
 
اجتماع كنائس قطاع شرق
اجتماع كنائس قطاع شرق

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس شرق السكه الحديد

كنائس السكه الحديد


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