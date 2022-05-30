اخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 30-5-2022.. توقف شهادة 18%

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 30-5-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها قرار بنكا الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18%، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى بنكى الأهلى ومصر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها فيما يلي:

بنكا الأهلى ومصر يوقفان شهادة 18%.. وإطلاق شهادة بعائد 14% لمدة 3 سنوات

قرر كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18%، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى بنكى الأهلى ومصر.

كما قرر البنكان زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء لتصبح بعائد سنوى 14%؜ بدلا من 11%؜ ويصرف العائد شهريا.

زراعات القطن طويل التيلة بالمحافظات تصل لربع مليون فدان بنسبة زيادة 60‎%‎

وصلت زراعات القطن المصري طويل التيلة لنحو ربع مليون فدان فى 17 محافظة ومنطقة، وذلك بنسبة زيادة فى المساحات تبلغ 60‎%‎ مقارنة بالموسم الماضى، وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وسط توقعات بارتفاع المساحات لنصف مليون فدان لأول مرة منذ نحو 15 عاما.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مايو 2022 فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1030جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات اليوم، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1035 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب وتطورات السوق العالمي مع عودة الصعود بسعر الأونصة.

وزيرة التجارة تصدر قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البولندى

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص وعضوية المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وهشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى (ايلاب).

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، وربح رأس المال السوقي 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

الإحصاء: 65.8% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى بولندا خلال عام 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى بولندا مسجلة 204.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 123.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من بولندا 504 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.

المالية: مصر «الأولى» بالشرق الأوسط بـ«الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة»

حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» الذي تم نشره على مقياس البيانات «الباروميتر العالمي» وهى منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، الذين يسعون إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، وقد تم هذا المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT.

"إي فاينانس": بدء إصدار كروت "ميزة" لاستبدالها بكروت صرف المعاش الزرقاء

أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن بدء إصدارها كروت "ميزة" لاستبدالها بكروت صرف المعاش الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبنك الزراعي المصري، استمراراً للشراكة الناجحة بين المجموعة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث التحول من الصرف اليدوي للمعاشات إلى الصرف الإلكتروني باستخدام بطاقات الصراف الآلى.